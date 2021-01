300.000 Menschen haben 13 Sentinels: Aegis Rim gekauft

You're watching Werben

In der Famitsu wurden Neujahrskarten von verschiedenen japanischen Entwicklerstudios gesammelt, die mit knappem Gruß das neue Jahr willkommen heißen. Atlus nutzte die Gelegenheit, um sich bei ihren Fans für das Interesse an all den Spielen zu bedanken, die im vergangenen Jahr durch das Unternehmen veröffentlicht wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde enthüllt, dass 13 Sentinels: Aegis Rim international über 300.000 Mal verkauft wurde. Der Titel ist hierzulande seit September auf der Playstation 4 erhältlich, in Japan gibt es den Mix aus Sci-Fi-Visual-Novel und RTS bereits seit November 2019. In unserer Kritik verraten wir euch mehr über das Spiel und warum ihr es auch anschauen solltet.



Quelle: Persona Central.