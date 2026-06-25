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Diese jungen Menschen, die dieses Jahr in Deutschland 18 werden, werden einen Brief erhalten, in dem sie nach ihrem Interesse am freiwilligen Militärdienst fragen. Fast 300.000 Briefe wurden verschickt, während laut ZDF und YLE nur 530 mit Ja geantwortet haben.

Für Männer ist das Beantworten des Fragebogens verpflichtend. Aber für Frauen ist das Antworten freiwillig. Bisher hat etwa 1 von 5 jungen Männern – die den Brief erhalten haben – Interesse am Militärdienst gezeigt. 1.500 davon wurden zur weiteren Untersuchung angefordert, aber nur etwa 530 wurden in die Armee rekrutiert.

Deutschland versucht, seine Armee, die unter Personalmangel leidet, zu stärken, hat sich bisher aber auf freiwillige Wehrpflicht beschränkt. Jetzt werden Anstrengungen unternommen, junge Menschen für die Armee zu gewinnen, und zwar nicht nur Berufssoldaten, sondern auch durch freiwilligen Militärdienst.