300 Millionen Menschen spielen Mobile Games in Europa, wo einige der größten Titel entstehen

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Die Woche begann mit der Veröffentlichung des Berichts "Mobile Matters" durch King, einer Studie über den aktuellen Stand und die Auswirkungen des Mobile Gamings in Europa. Mobilgeräte gelten heute als das wichtigste Tor zu Videospielen auf dem Kontinent, mit über 300 Millionen europäischen Spielern, die auf mobilen Geräten spielen: 61 % der erwachsenen europäischen Bevölkerung nutzten 2025 Smartphones oder Tablets.

Um mehr zu erfahren und alle Zahlen in einen Kontext zu setzen, setzte sich Gamereactor mit Kings globalem Präsidenten Todd Green zusammen, der im untenstehenden Video über die Besonderheiten des Mobilmarktes spricht – sowohl aus öffentlicher als auch aus Entwicklungssicht.

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"Wir haben festgestellt, dass es sowohl einen enormen wirtschaftlichen als auch einen kulturellen und sozialen Einfluss gibt", sagt Green in unserem Interview. "Was die Einnahmen betrifft, tragen europäische Studios, von denen wir mehr als tausend zählen, die sich dem Mobilgerät widmen, mehr als 100 hier in Barcelona, wo ich heute bin, mehr als 7,5 Milliarden Euro Umsatz bei."

Green, der uns daran erinnert, dass globale Hits wie Snake, Angry Birds oder ihr eigenes Candy Crush in Europa entstanden sind, unterstreicht diese gewaltige Tatsache:

"Von praktisch null vor 20 Jahren generiert Mobile Games jetzt mehr als die Hälfte der gesamten Videospielbranche im Umsatz"

"Und die Art und Weise, wie wirtschaftliche Auswirkungen oft von der Europäischen Kommission gemessen werden", fährt er fort, "zum Beispiel wird Bruttowertschöpfung genannt, und das misst Löhne, das misst Steuern, das misst eine Art von Gebühren und Ausgaben, die sich umdrehen. Also Beitrag zur europäischen Wirtschaft. Und unser Bericht zeigt, dass auch das eine enorme Summe ist, fast 5,9 Milliarden Euro pro Jahr und wächst mit mehreren Prozent pro Jahr."

Im Video sprechen wir außerdem über Beschäftigung (63.000 Mobile-Gaming-Jobs, die in traurigen Zeiten der Entlassungen aufrechterhalten wurden) und die verschiedenen Entwickler-Ökosysteme in Europa, wobei Katalonien mehr als die Hälfte der spanischen Mobile-Gaming-Industrie ausmacht. Außerdem gibt es Kommentare zur Durchdringung des mobilen Gamings in den sogenannten Hardcore-Bereich (traditionelle PC- und Konsolen-)Gaming-Szenen und zum Free-to-Play als das (herausfordernde) Herzstück des Modells.

Gegen Ende des Interviews haben wir Green auch nach der neuen Ausrichtung von Xbox und zu King als Teil des größeren AKB/Microsoft-Ökosystems gefragt, wobei er sagte, dass "200 Millionen Spieler pro Monat eine enorme Erweiterung der Reichweite von Xbox sind", mehr dazu im verlinkten Artikel.