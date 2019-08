30 weitere Minuten Eindrücke vom Remake von The Legend of Zelda: Link's Awakening sammeln

Nintendo hat zurzeit viele spannende Titel in der Pipeline, denn bis Ende des Jahres wird die Switch bei einigen Spielern sicher kaum eine Verschnaufpause einlegen dürfen. Einer der prominenteren Titel ist das Remake zu The Legend of Zelda: Link's Awakening, das auf der Gamescom natürlich groß aufgezogen wurde. Das Abenteuer von damals hat anfangs viele Fans des Originals mit seiner eigensinnigen Grafik überrascht, doch in der Bewegung sieht das alles absolut fantastisch und knuffig aus. Damit ihr euch davon selbst überzeugen könnt, hat Nintendo weiter fleißig Gameplay geteilt, unten könnt ihr einen Blick darauf werfen. Der Klassiker kehrt am 20. September exklusiv auf der Switch zurück und bringt neben dem grafischen Update einige zusätzliche Inhalte mit sich. Mehr Infos dazu findet ihr in unserer E3-Vorschau.

