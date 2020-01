30 nostalgische Minuten aus Dragon Ball Z: Kakarot

Heute erscheint Dragon Ball Z: Kakarot auf PC, PS4 und Xbox One, doch wir haben keine Kritik für euch am Start. Das Spiel ist unerwartet groß und wir benötigen mehr Zeit, um es vollständig zu erfassen und einzuordnen. Um euch heute trotzdem etwas anbieten zu können, hat unser Redakteur Ricardo zumindest den Beginn des Abenteuers in einem 30-minütigen Video aufgenommen und auf diese Weise das Zusammenspiel verschiedener Gameplay-Elemente demonstriert.

Wer Dragon Ball Z gesehen hat erinnert sich vielleicht an die Situation, in der Goku und Gohan Meister Roshi aufsuchen, nur um wenig später von Raditz attackiert zu werden. Das Video zeigt Kämpfe und Missionen mit Goku, anschließend erkunden wir mit Piccolo fliegend die Welt. Den großen Showkampf zwischen Goku und Radditz gibt es ebenfalls:

You watching Werben