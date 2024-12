Zu sagen, dass Ram Ram Games ' 30 Birds ein eigenartiges Projekt ist, ist eine Untertreibung. Es ist ein Puzzlespiel, das in einer lebendigen Welt mit einem persischen Kunststil spielt und sich um eine junge Frau dreht, die sich durch Lantern City wagt und versucht, die Hilfe von 30 Birds zu finden und sicherzustellen, damit sie ein uraltes Ritual initiieren kann, um herauszufinden, was mit dem Goddess Simurgh passiert ist, der von dem mysteriösen Scientist entführt wurde. Ja, es ist eine sehr "einzigartige" Geschichte, die durch eine beeindruckende künstlerische Ausrichtung und oft fesselnde Rätsel unterstützt wird, aber sie hat auch ein paar Knicke in ihrer Rüstung.

Ich sage das, weil man, wie es bei vielen Puzzlern der Fall ist, oft gegen eine etwas frustrierende Wand stößt, wenn man versucht, den nächsten Schritt nach vorne zu bestimmen. Es wird Momente geben, in denen du nach dem nächsten Vogel oder einem Hinweis für einen Teil einer Quest suchst, der du folgst, in denen du einfach keine Lösung finden kannst. Da es im Grunde keine Fluchtwege oder Hinweise gibt, kann es mühsam und ermüdend werden, herumzuwandern und mit allem zu interagieren, was man finden kann, bis man einen Weg gefunden hat, voranzukommen. Für jemanden, der weniger von Rätseln getrieben ist, wird dies zweifellos ein Grund für viele sein, einfach weiterzumachen und ihre Zeit mit 30 Birds zu beenden.

Aber das wäre in vielerlei Hinsicht auch ein Fehler, denn es gibt noch viel mehr, was man an diesem Spiel lieben kann. Es gibt ein brillantes Maß an Humor und Charme, das in die Geschichte von 30 Birds eingebrannt ist, sowohl im Thema als auch in den Dialogen. Es ist eine interessante Geschichte mit vielen Wendungen und hält dich die meiste Zeit beschäftigt und unterhalten. Die Liste der Charaktere fühlt sich unterschiedlich an und jeder bringt etwas Neues in das Gesamtganze, und die vielfältige kulturelle Struktur von Lantern City bedeutet auch, dass man so ziemlich immer von etwas oder jemandem überrascht sein wird.

Die Rätsel sind auch sehr fesselnd zu lösen. Es gibt einen spürbaren Unterschied zwischen der Qualität der Alternativen, wobei einige schwächere und weniger mechanisch vielfältige Herausforderungen viele großartige und sogar alberne Alternativen zurückhalten. Unabhängig von der Qualität der Rätsel scheint jedoch eine Sache durch, dass Sie, wie die Geschichte und die Erzählung, fast nie auf die Art von Rätseln vorbereitet sein werden, die 30 Birds auf Sie werfen werden. Zwischen dem Aufbrechen magischer Schlösser, der Jagd nach schelmischen Waldgeistern, dem Jammen auf einem Frosch-Synthesizer... Die Liste geht weiter und Ram Ram für ihre Kreativität in diesem Bereich muss Anerkennung gezollt werden.

Ebenso beeindruckt das Entwicklerteam mit dem Kunststil der Wahl. Das persische Thema, das eine erstaunliche Welt aus bunten Papierlaternen bietet, ist wirklich herausragend. Es fühlt sich an, als würde man über einen belebten Markt im Nahen Osten gehen, der in Buntglas gefangen ist, wenn man Lantern City erkundet. Und die Perspektive und die Art und Weise, wie das Spiel mit Dimensionen spielt, tragen ebenfalls dazu bei, da 30 Birds hauptsächlich ein 2D-Spiel ist, bei dem man effektiv die Levelgrenzen verlassen kann, um die nächste Seite der Spielwelt zu erreichen. Es ist manchmal magisch und auch ein wenig komplex, da es oft Geheimnisse und versteckte Bereiche zu finden gibt, die nur zugänglich sind, indem man sich an bestimmten Orten zwischen den Seiten der Welt bewegt. Es erinnert mich wirklich an die fantastische Fez in der Struktur des Uhrwerks.

Es wäre zwar großartig gewesen, vertonte Dialoge zur Verfügung zu haben, aber der Mangel an gesprochener Sprache ist keine große Ablenkung vom Gesamterlebnis, da 30 Birds durch einen brillanten Soundtrack aus Reggae- und Ska-Beats untergebracht wird. Tatsächlich spielt diese Wahl des Musikgenres auch eine große Rolle in das Thema des Spiels, da die charakteristische Eigenart des Ska durchsickert und sich fast wie ein Lebenselixier für die Welt selbst anfühlt.

Das Wichtigste, was ich aus meiner Erfahrung mit 30 Birds mitnehmen kann, ist, dass dieses Spiel ein farbenfrohes und reichhaltiges Puzzlespiel ist, das sich durch seine ungewöhnliche Erzählung und schöne künstlerische Ausrichtung auszeichnet. Die Rätsel können einige der größten Elemente und Stärken des Spiels sein, aber gleichzeitig kann die mysteriöse Natur 30 Birds ' Achillesferse sein, da sich der Charme schnell auflöst und sich in Frustration verwandelt, wenn man gegen eine Wand stößt und in einem Fortschrittssinn gefangen ist. Aber wenn du die Geduld hast, dich durchzubeißen und weißt, worauf du dich einlässt, wenn es um Puzzlespiele geht, ist 30 Birds ein hochwertiges Indie-Angebot, das viel zu lieben hat.