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Als Marineland Canada im September 2024 in der Nähe der Niagarafälle seine Türen schloss, befanden sich 30 Belugawale in einer Schwebe und standen vor einer ungewissen Zukunft, wobei die Parkbesitzer die kanadische Regierung drängten, sich um die Wale zu kümmern, und sogar damit drohten, sie zu töten, falls die Regierung keine Lösung findet, da die Parkbesitzer sich in einer finanziellen Krise befinden und sich nicht mehr um sie kümmern können.

Kanada verbot 2019 Zoos, Wale in Gefangenschaft zu halten, aber das Gesetz galt nicht rückwirkend, sodass der Park in Ontario weiterhin Wale beherbergte, darunter einen Orca, der 2023 nach zwölf Jahren in Einsamkeit starb, bis der Park im September 2024 wegen schlechter Besucherzahlen geschlossen wurde. Die Belugas sind seitdem dort gelassen, eingeengt in einem kleinen Aquarium, und inzwischen ist bestätigt, dass sie in andere Aquarien umgesiedelt werden.

Die Entscheidung wurde nach einer Notfallrettung durch die US-Regierung getroffen, berichten kanadische Medien, bei der 13 Belugas nach SeaWorld San Antonio, drei nach SeaWorld San Diego, zehn zum Shedd Aquarium in Chicago und zwei zum Georgia Aquarium gebracht werden. Die anderen beiden könnten ins Oceanogràfic València in Spanien gehen, das bereits vier Belugas beherbergt, darunter zwei, die aus einem Zoo in der Ukraine gerettet wurden, sowie ein 2016 geborenes Kalb.

Die Entscheidung wurde von Tierschutzorganisationen kritisiert. Animal Justice kritisierte, dass die Lösung von den Vereinigten Staaten vorangetrieben wurde, kritisierte jahrelange Untätigkeit der kanadischen und ontarioischen Regierung und befürchtete, dass in den neuen Zoos, außerhalb der kanadischen Zuchtgesetze, die Tiere zur Fortpflanzung gezwungen werden könnten und weiterhin ausgebeutet werden. "Diese Walgeneration muss die letzte sein, die in Tanks leidet."

Das Whale Sanctuary Project erklärte, dass "obwohl dies ein trauriges Ergebnis ist, es zumindest den überfüllten und völlig unterdurchschnittlichen Bedingungen, denen die Wale ausgesetzt waren", und beklagte, dass das kanadische Gesetz, das Zoos die Zucht von Walen untersagte, keine Lösung für die Pensionierung der Wale bot, und forderte die neuen Zoos auf, transparenter in Bezug auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Wale zu sein. und erinnerte sich daran, dass vor fünf Jahren fünf Belugas von Marineland ins Mystic Aquarium in Connecticut überführt wurden und drei kurz darauf starben.