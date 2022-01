3 Millionen fleißige Bauern ackern eifrig im Landwirtschafts-Simulator 22

HQ

In Deutschland ist das Thema Landwirtschafts-Simulator nach wie vor ein Renner. Publisher und Entwickler Giants Software haben heute bekanntgegeben, dass der jüngste Ableger der Reihe in den neun Wochen, die das Spiel nun bereits erhältlich ist, über 3 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Allein in der ersten Woche nach der Veröffentlichung wurden durch die gesammelten Vorbestellungen über 1,5 Millionen Kopien veräußert. Im Dezember attestierte die Lobby-Organisation Game anschließend, dass der Landwirtschafts-Simulator 22 allein in Deutschland mehr als 500.000 Mal über die (virtuellen und physischen) Ladentheken ging.