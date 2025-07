3 Body Problem Staffel 2 geht endlich voran

HQ

Nach langem und schmerzhaftem Schweigen scheint es endlich so, als würde es mit 3 Body Problem und seiner mit Spannung erwarteten zweiten Staffel langsam vorankommen. Die Fortsetzung der Netflix-Adaption von Liu Cixins gefeierter Trilogie unter der Regie der Game of Thrones-Schöpfer David Benioff und D.B. Weiss gibt endlich ein Lebenszeichen von sich.

Die Serie wurde bei ihrer Premiere sehr gut aufgenommen, erreichte aber weltweit nie ganz die Popularität, die sich Netflix erhofft hatte, und wurde von Schwergewichten wie Wednesday, Monster und Vikings: Valhalla in den Schatten gestellt. Trotzdem hat der Streamer sie sowohl für eine zweite als auch für eine dritte Staffel verlängert - aber seitdem sind Updates so selten wie Alien-Signale. Bis jetzt.

Laut What's on Netflix hat die Produktion der zweiten Staffel entweder begonnen oder steht kurz vor dem Start. Zwei neue Darsteller sind ebenfalls in Hauptrollen zu sehen: Claudia Doumit (The Boys) als Captain Van Rijn und Ellie De Lange (Die Tätowiererin von Auschwitz) als Ayla. Auch die Rückkehr von Benioff und Weiss ist bestätigt.

Ein Premierentermin steht noch nicht fest – aber wir drücken die Daumen, dass es nicht mehr lange dauern wird.

Sind Sie gespannt auf mehr 3 Body Problem ?