2XKO Gameplay-Eindrücke aus dem Early Access: Liga der linken Jabs

Wenn Sie einen Blick auf 2XKO werfen, werden Sie wahrscheinlich beeindruckt, wenn nicht sogar fasziniert sein. Das lebendige Aussehen der Charaktere, die schnellen Kämpfe und die auffälligen Effekte sollen die Blicke auf sich ziehen, und obwohl ich seit der Veröffentlichung der ersten Charakter-Enthüllungstrailer interessiert war, blieb die Frage, wie viel von einem Kampfspiel sich hinter einer wunderschönen Farbe verbirgt. Wie viele Stunden wirst du in dieses Spiel investieren wollen? Wie tief gehen die Systeme? Wird es in fünf Jahren auf der EVO sein oder eine Quelle verschwendeten Potenzials bleiben?

Es ist noch zu früh, um irgendetwas davon zu entscheiden. Aus diesem Grund sehen Sie hier keine Punktzahl oder endgültige Bemerkungen. Das Spiel ist immerhin seit einem Tag draußen, und obwohl ich eigentlich fast den ganzen Dienstagabend damit verbracht habe, mein Hauptteam aus Blitzcrank und Ahri gegen Horden anderer Spieler auf die Probe zu stellen, wird es Monate dauern, bis ich zu einem vollständigen Ergebnis auf 2XKO komme. Was können wir also jetzt bestimmen?

Zunächst einmal ist dieses Spiel schnell. Wirklich schnell. Ein Kampfspiel für die TikTok-Generation, wenn ich eines gesehen habe. Obwohl es zwei Lebensbalken gibt, die du in jeder Runde durcharbeiten kannst, kannst du schnell mit dem flachen Rücken auf dem Boden landen, wenn du nur wenigen feindlichen Kombos zum Opfer fällst. Diese Geschwindigkeit passt perfekt zur auffälligen Grafik und zum Cartoon-Stil von 2XKO, und obwohl es einige Zeit dauern kann, bis man sich an das Tempo im sechsten Gang gewöhnt hat, fühlen sich die Kämpfe dort wie ein Duell zwischen zwei gleichermaßen tödlichen Gegnern an (oder vier, wenn man im Duo spielt). Kombos sind präzise und kraftvoll, und du solltest am besten bereit sein, schnell zu reagieren, wenn du es schaffst, deinen Gegner für einen zu öffnen.

Das Spiel läuft auf drei grundlegende Angriffe hinaus, die deinen Gesichtstasten zugewiesen sind, Spezialangriffe auf deinen Auslösern und eine Assist-Taste als verbleibende Gesichtstaste (A auf der Xbox, X auf PS). Halte dich zurück, um zu blocken, mit einem geduckten Block, der dich davor schützt, von niedrigen Angriffen getroffen zu werden. Du hast auch eine Superanzeige, die deine Specials verstärken oder dir Zugang zu einer ultimativen Fähigkeit verschaffen kann. Wenn du schon einmal etwas wie Guilty Gear oder ein anderes Kampfspiel gespielt hast, wirst du dich wahrscheinlich ziemlich schnell an die Steuerung gewöhnen können. Um das Beste aus 2XKO herauszuholen, musst du jedoch aufhören, deinen Teamkameraden zu ignorieren und ihn für Assists mit Kombos oder sogar Hilfe beim Starten einer Sequenz hinzuziehen. Blitzcranks Hilfe, mit der er Feinde aus der Ferne packt, wirkt zum Beispiel Wunder, wenn es darum geht, sie zu überraschen und sich für Kombos zu öffnen.

Ohne sich zu sehr in den Details von Frames und Strategien zu verlieren, macht der Kampf von 2XKO Spaß. Einfacher, auffälliger Spaß, der durch den Einsatz von Pulse-Kombos noch einfacher wird, die im Grunde ein Traum für jeden Button-Masher sind, da man einfach eine Kombo aneinanderreihen kann, die automatisch in einem Super-Move endet, wenn man einen Knopf genug drückt. Mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist, dass es sich so anfühlen kann, als hätten Griffe (bei allen außer Blitzcrank) eine unglaublich kurze Reichweite, aber ein massives Straffenster, was bedeutet, dass man, selbst wenn man neben einem Gegner steht, der nichts anderes tut, als zu blocken, seinen Wurf möglicherweise nicht trifft und gezwungen ist, eine Return-Kombo zu essen. Pulse-Kombos können das Spiel auch eher wie eine Show als wie einen tiefgründigen Kämpfer wirken lassen. Etwas, das man mit Freunden spielen und Spaß haben kann, aber kein Spiel, in das man Dutzende von Stunden versenken möchte. Ich musste sie ausschalten, weil es sich einfach so anfühlte, als ob in meinen Gewinnen und Niederlagen nicht genug von mir steckte.

Um meiner aktuellen Unzufriedenheit mit dem Werfen und den Puls-Kombos entgegenzuwirken, muss ich die Kombo-Pausen loben. Im Gegensatz zu etwas wie Mortal Kombat 11, wo man mehrere Breaks in einer einzigen Runde sehen kann und selten ein Gefühl von Schwung bekommt, muss man sich wirklich den Moment aussuchen, um seinen Gegner davon abzuhalten, einen in 2XKO zu schlagen, da die Erholungszeit so lang ist. Dadurch fühlen sich die Kämpfe gefährlicher an, wo du vielleicht den Blitz und Pomp der ständigen Offensive erleben möchtest, aber ein gut getimter Konter kann dazu führen, dass du mit Leichtigkeit einen Charakter oder eine Runde verlierst.

2XKO legt auch eine großartige Grundlage, um sich wie ein Kämpfer zu fühlen, der auf das gesamte Spielerlebnis achtet, nicht nur auf das Tempo und die Flüssigkeit der Kampfaction selbst. Du kannst deinen eigenen kleinen Chibi-Avatar anpassen, und beim Matchmaking starrst du nicht nur auf einen Hauptmenübildschirm, bis ein Gegner gefunden ist. Du kannst dich in einer echten Lobby bewegen, die im Stil einer Spielhalle gestaltet ist, mit großen Bildschirmen, Schränken und mehr. Es ist nicht viel, aber dieses kleine bisschen Geschmack lässt uns wissen, dass Riot nach etwas mehr als nur einem anderen Weg sucht, um Gewinne aus League of Legends herauszuholen.

Trotzdem fühlt sich das Spiel inhaltlich im Moment sehr klein an. Es gibt nur 11 Charaktere, von denen du die meisten durch Spielen oder Bezahlen freischalten musst. Vor allem in einem Tag-Fighter kann das dazu führen, dass sich der Kader klein anfühlt, aber wir werden mit der Zeit mehr bekommen, was bedeutet, dass es mir nichts ausmacht, dass es jetzt eine niedrige Zahl gibt. Was ich mir für die Zukunft wünsche, neben mehr Charakteren, sind mehr Inhalte außerhalb der ständigen Online-Kämpfe. Kampfspiele brauchen mehr als nur ständige PvP-Matchups, und obwohl du deine Fähigkeiten im Training verbessern kannst, wäre ein Ladder-Modus oder eine Art Story-Modus eine unglaublich willkommene Ergänzung zu 2XKO auf der Straße. Riot liebt es, Filmsequenzen zu machen, und Arcane hat gezeigt, dass die Leute mehr erzählerischen Fokus auf diese Welt legen wollen. Ich wünschte fast, dieses Spiel wäre kein Free-to-Play, sondern ein Premium-Erlebnis. Wenn Riot die Leute in der ultimativen Starter-Edition mit 80 Pfund für Arcane Skins überfällt, können sie genauso gut etwas außerhalb der Kosmetika hinzufügen, das das Geld wert ist.

Es gibt einige Bedenken mit 2XKO, aber gleichzeitig würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht juckt, wieder ins Labor zu gehen. Mit 2XKO und Marvel Tokon: Fighting Souls am Horizont sieht es für Kampfspieler im Moment ziemlich gut aus, wenn beide ihre Landungen halten können. Der Weg zum Early Access mag lang sein, aber am Ende könnte2XKO er das Unmögliche schaffen: ein gutes League of Legends-Spiel zu machen.