2XKO führt einen neuen Roguelike-PvE-Modus ein

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Das 2v2-Kampfspiel von Riot Games, das auf seinem League of Legends-Universum basiert, bekommt einen neuen PvE-Spielmodus. Der Free-to-Play-Kampfspiel startete zunächst als eher PvP-kompetitives Erlebnis, hat aber im Laufe der Zeit nicht nur seinen Kader aufgebaut, sondern auch das Gameplay erweitert, sodass es zu einem umfassenderen Erlebnis wird.

Jetzt hat Riot einen weiteren großen Schritt gemacht, um Gelegenheitsspieler anzuziehen, indem es einen neuen PvE-Modus namens The Climb eingeführt hat. Im Grunde funktioniert es wie 2XKO s Version eines Roguelikes. Du (und ein Freund, wenn ihr Koop spielt) erklimmt eine Reihe immer schwierigerer Begegnungen, wie eine leicht veränderte Arcade-Leiter, wie man es von einem traditionelleren Kampfspiel erwarten würde.

Unterwegs triffst du auf Gegner mit einzigartigen Modifikatoren und sammelst Augments für deine eigenen Champions. Diese Augments können dein Spielverhalten ernsthaft verändern und dafür sorgen, dass keine zwei Durchläufe exakt gleich sind. The Climb ist ab heute, dem 9. Juni, auf 2XKO verfügbar, also probiert es unbedingt aus. Hoffentlich zeigt das, dass das Spiel, auch wenn es vielleicht nicht der Start hatte, den Riot wollte, in Zukunft weiterhin Unterstützung erhalten wird.