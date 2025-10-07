2XKO enthüllt Warwick in der Early-Access-Launch-Filmsequenz

HQ

Der Early Access von 2XKO beginnt heute und Riot Games hat uns mit einem brandneuen Cinematic-Trailer verwöhnt, der uns zeigt, wie Kämpfer gegeneinander antreten, um uns eine Dosis Hype zu geben, bevor wir uns in das 2v2-Kampfspiel stürzen.

Im Cinematic-Trailer, der von dem Song "Ties That Bind" von Courtney LaPlante von Spiritbox begleitet wird, sehen wir, wie Ekko und Ahri sich zusammentun, um gegen Yasuo zu kämpfen. Wir bekommen eine kleine Geschichte zwischen den beiden, als sie sich gegenseitig zu Hause besucht und versucht haben, dem anderen bei seinen Problemen zu helfen. Sie sind jedoch nicht stark genug, um ihre Feinde zu bekämpfen, als Yasuos Kumpel Warwick aus dem Schatten kommt.

Der Trailer endet damit, dass die Macht der Freundschaft vorherrscht, wie man es vielleicht erwartet hätte, und Yasuo und Warwick von Ahri und Ekko ausgelöscht werden. Warwick wurde als neuer spielbarer Charakter bestätigt, wodurch sich die Gesamtzahl der Charaktere beim Early Access-Start des Spiels, der im Laufe des heutigen Tages erscheint, auf 11 erhöht.