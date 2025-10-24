2XKO Designer ist zuversichtlich, dass das Spiel mehr Kämpfer pro Jahr hervorbringen kann als Street Fighter 6

HQ

2XKO ist jetzt im Early Access erhältlich, in dem sich kämpfende Spieler in den neuen 2v2-Kämpfer vertiefen und ihre Lieblingschampions aus einem etwas dürftigen Kader von 11 Spielern finden. Riot plant jedoch, schnell neue Champions in das Spiel einzuführen, mit dem Versprechen von fünf pro Jahr.

Im Gespräch mit Eurogamer auf der EVO France verriet Champion-Designer Peter Rosas, dass er zuversichtlich ist, dass das Team dieses Versprechen einlösen kann. "Unser Team ist zuversichtlich, wenn wir es nicht wären, würden wir nicht mit dieser Nummer rausgehen. Unser Designteam wird immer stärker, indem es Designs immer schneller fertigstellt. Wir haben eine große Liste, aus der wir schöpfen können, wir können sehen, wie die Spieler mit der aktuellen Liste von Charakteren interagieren, sehen, was stark ist. So können wir diese Faktoren berücksichtigen, wenn wir neue Charaktere erstellen, um sicherzustellen, dass wichtige Elemente vorhanden sind, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass jeder Charakter einzigartig ist und seiner Thematik treu bleibt", so Rosas.

Es gibt sicherlich viele potenzielle Kämpfer, wobei League of Legends die Grundlage für 2XKO ist, aber es gibt Bedenken, dass einige Champions in einem Kampfformat zu ähnlich spielen könnten. Auch hier ist Rosas nicht besorgt. Als Eurogamer fragte, wie Rushdown-Charaktere getrennt sein können, wenn es nicht nur Warwick und Vi gibt, um die man sich kümmern muss, hatte Rosas folgendes zu sagen:

"Es ist eine Herausforderung, der sich unser Team gerne stellen würde. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, einen Rushdown-Charakter zu erkennen, abhängig von den Fähigkeiten, die wir für zukünftige Charaktere bereitstellen werden. Der andere Aspekt ist die Teamsynergie - manchmal machen wir Charaktere, die das Teamplay ein bisschen mehr nutzen... Ich habe vollstes Vertrauen in unser Designteam, um diese Charaktere zu erschaffen, sie sind sehr erfahren im Kampfspiel-Hintergrund und kennen das Genre."

Wen möchten Sie als nächstes in 2XKO sehen?