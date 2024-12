2XKO, das neue Kampfspiel von Riot Games, verspricht große Updates im Jahr 2025

HQ

Nach Monaten der Funkstille hat Riot Games endlich die Bohnen über 2XKO ausgeplaudert, das mit Spannung erwartete Kampfspiel, das im Universum von League of Legends spielt. Das Spiel, das früher unter dem Namen Project L bekannt war, verspricht, das Genre mit seinem einzigartigen 2v2-Kampfsystem mit Fan-Favoriten wie Jinx und Ekko aufzurütteln. Laut Riot Games on X müssen die Fans nicht mehr lange den Atem anhalten – im Februar 2025 werden neue Details bekannt gegeben, darunter eine Roadmap, die die Launch-Pläne des Spiels umreißt. Das Team versicherte den Fans, dass sie sich Zeit nehmen, um alles richtig zu machen.

2XKO ist für PS5, Xbox Series X|S und PC geplant und hat bereits für Aufsehen unter League of Legends- und Arcane-Enthusiasten gesorgt. Sicher, es gab nur wenige Updates, aber das Versprechen des Spiels auf ein frisches, rasantes Gameplay hat die Spannung am Brodeln gehalten. Riot bestätigte, dass die erste Beta im März 2025 veröffentlicht wird, und wenn alles nach Plan läuft, könnten wir die vollständige Veröffentlichung bis Ende des Jahres sehen.

Eines der herausragenden Merkmale von 2XKO ist die zugängliche Steuerung, die für alle Fähigkeitsstufen entwickelt wurde. Ben Forbes, der Leiter des Spiels, beschrieb es als "leicht zu erlernen, schwer zu meistern" und zielte darauf ab, sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Kampffans willkommen zu heißen. Darüber hinaus ist die 2v2-Dynamik im Vergleich zu herkömmlichen Eins-gegen-Eins-Kämpfen ein Hauch frischer Luft.

Während Arcane-Fans immer noch das Gefühl haben, in der Schwebe zu sein und auf mehr Inhalte aus dem Runeterra-Universum zu warten, entwickelt sich 2XKO zu einem Lichtblick am Horizont. Das Jahr 2025 steht vor der Tür und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Spieler in diesem aufregenden neuen Titel loslegen können.

Also, was hat dich so begeistert 2XKO – die frische 2v2-Action, deine Lieblingschampions der Liga in einem neuen Licht zu sehen oder etwas anderes? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!