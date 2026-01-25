HQ

Ich habe immer festgestellt, dass Free-to-Play und das Kampf-Genre selten zusammenpassen. Ein gutes Beispiel fällt mir ein – Brawlhalla – aber bei Titeln wie MultiVersus kann man verstehen, warum Kämpfer oft auf das Premium-Erlebnis setzen. Es gibt viele Menschen, die Kampfspiele aus mehr Gründen als nur ihrer Online-Komponenten mögen, und bei einem Free-to-Play-Modell sieht man selten gute Einzelspielermodi. Dennoch bin ich immer froh, wenn ich eines Besseren belehrt werde, und der League of Legends-Entwickler Riot scheint Blitze in einer Flasche für seinen Tag-Fighter 2XKO gefangen zu haben.

Lightning in a bottle ist tatsächlich eine gute Beschreibung für vieles von 2XKO Charme. Es ist schnell, auffällig und bisher erst seit kurzer Zeit, daher ist seine langfristige Beständigkeit unbekannt. Fürs Erste kann ich aber mit Sicherheit sagen, dass ich diesen atemlosen, schnellen Ansatz zum Tag-Fighting wirklich, wirklich genieße. Es ist schon zu lange her, dass wir einen richtig guten Tag-Fighter-Gegner in den Mainstream eintreten ließen, und obwohl Mortal Kombat 1 mit Kameos seine halbherzige Tag-Team-Mechanik eingeführt hat, ist dies ein richtiger 2-gegen-2-Brawler, bei dem man sich mit einem Freund zusammentun oder beide Charaktere alleine nutzen kann.

Obwohl ich in meiner Vorschau auf das Spiel vieles davon besprochen habe, was 2XKO großartig macht, lohnt es sich hier noch einmal zu betonen, dass die Synergie zwischen deinen beiden Champions sich großartig anfühlt, egal wen du wählst. Du erstellst keine Teamzusammenstellung, wenn du deine Champions auswählst; Du nimmst dir zwei Charaktere, die dir gefallen, in dem Wissen, dass sie unabhängig von deiner Entscheidung auf einzigartige und hilfreiche Weise miteinander spielen. Zwischen den Charakteren wechseln, ihre Assists im neutralen Bereich oder zwischen Kombos optimal nutzen, funktioniert alles einfach, und selbst nachdem ich das Spiel nach dem Early Access für eine Weile aufgehört hatte, war es schnell und einfach, es wieder aufzunehmen.

Allerdings ist 2XKO kein anfängerfreundlicher Kämpfer. Klar, du kannst Puls-Kombos aktivieren und nach Herzenslust hämmern, aber du wirst leicht von jemandem kontert und verprügelt, der weiß, was er tut. Es ist zunächst ein täuschend einfach aussehendes Spiel, mit Schichten und Schichten an Tiefe, die für ein kostenlos verschenktes Spiel wirklich überraschend sind. Für einen Fighting-Game-Fan reicht das aus, um immer wieder zurückzukommen, um dich für ein weiteres Match am Laufen zu halten, bis das düstere Licht eines Wintermorgens durch dein Fenster scheint. Für Leute, die ein entspannteres Erlebnis wollen, könnte dich das schnell vom Spiel abschrecken.

Andererseits könnten das visuelle Styling der Charaktere und die auffälligen Effekte auf dem Bildschirm ausreichen, um dich dabei zu halten. Es ist klar zu erkennen, woher 2XKO s visuelle Inspirationen kommen, aber es ist schwer zu sagen, dass sie wirklich eine davon kopiert. Das Spiel wirkt so einzigartig, wie es sich anfühlt, was ein großer Vorteil ist, um Spieler zu halten. Klar, die Ingame-Avatare, die du bekommst, wirken vielleicht etwas abgehackt, wenn du den Chibi-Stil nicht magst, aber das Hauptteam ist wunderbar detailliert, sieht anders aus als die League of Legends- und Arcane-Pendants, behält aber dennoch genug von den Charakterdetails, die du liebst, bei, sodass du sie sofort wiedererkennst. In einem Genre, in dem cooles Aussehen oft genauso wichtig ist wie das gute Spiel, um Spieler zu halten, ist das ein großer Gewinn zugunsten von 2XKO.

Das Spiel hat außerdem einen großartigen Sound. Schläge schlagen mit einem kräftigen Schlag, der Soundtrack bietet brillante elektrische Triller, die dich für das nächste Match anstimmen, und die anderen Pieptöne und Boops, die du während des Matchmakings hörst, erinnern dich daran, wie du auf deine Runde wartest, um vom großen Kind in der Spielhalle (natürlich in Street Fighter) verprügelt zu werden. Ich persönlich liebe die Liebe zum Detail im Audio von Blitzcrank. Ja, er ist mein Lieblingscharakter, aber ich würde seine kleinen Zugpfeifen, Elektroschocks und freundlichen Stimmlinien lieben, wenn er seinen Gegner auf jeden Fall auf den Boden schleudert. Jeder Charakter fühlt sich in 2XKO wirklich einzigartig an, und vieles davon liegt an ihrem Sound.

Allerdings habe ich ein kleines Problem mit dem Kader, denn er ist klein für einen Kämpfer, besonders für einen Tag-One. Zum Zeitpunkt des Schreibens haben wir 12 Kämpfer für die vollständige Veröffentlichung des Spiels, was bedeutet, dass du eine ganze Menge Wiederholungen darin sehen wirst, gegen wen dein Team antritt. Das ist jedoch ein größtenteils ignorierbares Problem, denn ich kann nicht anders, als die enorme Menge an Mühe zu respektieren, die Riot investiert hat, um jeden Charakter einzigartig wirken zu lassen – über die Kernmechanik und das Aussehen hinaus. Man kann nicht einfach jeden Champion per Drag & Drop in Zoner-, Brawler-, Grappler- und andere Kategorien verschieben, denn stattdessen fühlt es sich an, als wäre jeder Champion in vielerlei Hinsicht eine eigene Klasse. Teemo und Caitlyn zum Beispiel spielen das Keepaway-Spiel auf völlig unterschiedliche Weise, und auch wenn man Darius, Warwick und Blitzcrank vielleicht ganz nah an sich heranziehen möchte, sind ihre Ansätze zu diesem Endziel völlig getrennt.

Ich liebe den Kader, wirklich, aber ich bin mir nicht sicher, ob mir die Idee gefällt, Anpassungsoptionen für sie zu bekommen. Monetarisierung ist natürlich ein großes Thema in 2XKO, da das Spiel am Ende des Tages kostenlos ist und Riot irgendwo Geld verdienen muss. In diesem Zeitalter der Battle Passes und 20-Pfund-Skins scheint es jedoch leider so, dass 2XKO den Trends folgen wird, anstatt sich davon zu lösen. Das beeinträchtigt das Spiel selbst nicht, und natürlich kannst du es vermeiden, wenn du möchtest, aber eine 85-Pfund-Gebühr für drei Arcane-Skins auf Leute zu werfen, ist eine Ohrfeige ins Gesicht, die auch Monate später noch Spuren hinterlässt.

Abgesehen davon, dass das Spiel für absolute Anfänger nicht besonders freundlich ist (vor allem, wenn sie Puls-Kombos entfernen), es ein kleines Kader, einige überteuerte Skins und ein paar kleine Netzwerkprobleme im Mehrspielermodus hat, kann ich es von ganzem Herzen empfehlen 2XKO. In einer Zeit, in der es scheint, als hätten Mainstream-Prügelspiele einen Stolperstein gemacht, ist ein brillant schneller und süchtig machender Tag-Team-Fighter wie 2XKO in einem Genre, das mehr neue und großartige Titel braucht, herzlich willkommen. Hoffen wir, dass 2026 weiterhin ein großartiges Jahr für Kämpfer wird, aber selbst wenn Marvel Tokon: Fighting Souls das Ziel verfehlt, haben wir das Jahr zumindest mit einem richtigen Prügeleinbruch gestartet.