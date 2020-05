2K will fehlende Verbesserungen für PS4 Pro und Xbox One X in Mafia III: DE bald wiederherstellen

Mafia III schien 2016 als sehr kaputtes Spiel, was von den Spielern interessanterweise nicht negativ aufgenommen wurde. Kürzlich hat 2K das Game noch einmal in einer Definitive Edition veröffentlicht und alle zuvor erschienenen DLCs zusammengefasst. Doch genau wie bei Mafia II: Definitive Edition ist der Start alles andere als gut verlaufen. Was der Publisher bei der Neuveröffentlichung nämlich offensichtlich vergessen hat, waren die Update mit Verbesserungen für PS4 Pro und Xbox One X... Einige beschwerten sich bei Reddit über die definitive Erfahrung, die schlechter ist, als das Game, was sie davor spielen konnten. In einer Nachricht an Eurogamer verspricht 2K baldige Besserung:

"Das Entwicklerteam, das Mafia III: Definitive Edition unterstützt, ist sich dieses Problems bewusst und arbeitet daran, die Unterstützung für Xbox One X und PlayStation 4 Pro so schnell wie möglich wiederherzustellen."