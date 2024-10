2K und Entwickler 31st Union enthüllen Third-Person-Helden-Shooter Project Ethos

Der Publishing-Gigant 2K und Entwickler 31st Union hat gerade seinen Roguelike-Helden-Shooter in der Third-Person-Perspektive Project Ethos enthüllt. Dieses Spiel hat ein bisschen von allem zu bieten, denn es verfügt über Helden-Schießelemente, die es den Spielern ermöglichen, ihre Charaktere im Laufe des Spiels weiterzuentwickeln und zu verbessern, während sie gleichzeitig Optionen für den Extraktionsmodus bieten.

Gemäß dem Evolutions -System wird uns gesagt, dass dies "mächtige, halbzufällige Upgrades für jeden Helden" hinzufügen wird, was bedeutet, dass du einen Scharfschützen zu einem Nahkämpfer oder eine unterstützende Person zu einem einsamen Wolf entwickeln kannst.

Wenn man sich den Extraktionsmodus ansieht, wird dieser als Trials bezeichnet und sieht Spieler, die die Aufgabe haben, Matches mit Augments zu sammeln und zu beenden, die verwendet werden können, um zukünftige Trials Runs zu befeuern. Die größte Herausforderung besteht darin, zu bestimmen, wie viele Augments du versuchst, zu ergattern, bevor du gehst, denn je mehr du sammelst, desto höher ist der Rang deines Teams, aber wenn du stirbst und deine Augments verlierst, wird die Roguelike-Natur ihren Tribut fordern.

Wenn das überzeugend klingt und du mehr von Project Ethos sehen möchtest, veranstaltet 31st Union derzeit Community-Playtests als Teil seiner Community-Entwicklungsbemühungen. Der Spieltest wird in den kommenden Tagen zwischen festgelegten Stunden und an bestimmten Tagen stattfinden und ist in Großbritannien, Irland, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, den USA, Kanada und Mexiko zugänglich. Um Zugang zu erhalten, kannst du einfach einem Partner-Creator dabei zusehen, wie er das Spiel 30 Minuten lang spielt, während er ein verbundenes Twitch -Konto hat, auf das du einen Schlüssel fallen lassen kannst. Die genauen Zeiten können Sie unten sehen.

Nordamerikanische Länder



17. Oktober: 9 - 23 Uhr PT



18. bis 20. Oktober: 11 - 23 Uhr PT



Europäische Länder



17. Oktober: 17 Uhr - 01 Uhr GMT+1



18. bis 21. Oktober: 13 Uhr - 1 Uhr GMT+1



Schauen Sie sich unten ein paar Einblicke in Project Ethos an.