2K scheint zu bestätigen, dass Bioshock 4 noch in Arbeit ist

Wenn Sie den Eindruck hatten, dass 2K nicht an einem neuen BioShock-Spiel arbeitet, wäre das völlig verständlich, denn seit 2019 bestätigt wurde, dass ein vierter Teil der Serie in Produktion ist, gab es seitdem im Grunde keine offiziellen neuen Informationen über das Spiel. Sicher, es gab Gerüchte über das Setting und die Entwicklungs-Engine, auf der es aufbaut, sogar, dass es in der Entwicklungshölle feststeckt, aber 2K hat bei all dem den Mund gehalten, was die Frage aufwirft, ob sich dieses Spiel noch in der Entwicklung befindet.

Nun, da gestern der 11. Geburtstag von BioShock Infinite war, fragte ein Fan bei X, ob ein neues BioShock-Spiel tatsächlich noch in Arbeit ist, worauf 2K einfach mit dem Koch-Emoji antwortete, was anscheinend darauf hindeutet, dass sie noch etwas kochen.

Zugegeben, das fügt dem ganzen Bioshock 4 Gesprächspunkt nicht wirklich weitere Informationen hinzu, aber es ist gut zu wissen, dass noch mehr BioShock auf dem Weg ist.