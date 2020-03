2K Games und NFL verkünden langfristige Zusammenarbeit

Wer heutzutage an Football-Videospiele denkt, denkt vermutlich an die Madden-Serie von EA. Über Jahre sicherte ein Exklusiv-Vertrag EA das alleinige Recht, NFL-Spiele zu produzieren. Mit der heutigen Ankündigung scheint jedoch das Ende dieses Deals erreicht. Per Pressemeldung vermelden 2K Games nun eine langfristige Partnerschaft mit der NFL. Der erste Titel dieser Kooperation ist für 2021 anvisiert.

Was die Pressemeldung außerdem verrät: Bei den NFL-Spielen von 2K Games soll es sich um "non-simulation football game experiences" handeln. Was sich hinter dieser Formulierung verbirgt, wird sich zeigen müssen. Auf das Ende der Madden-Serie von EA deutet die Partnerschaft zwischen NFL und 2K Games in jedem Fall nicht hin.