2K Games präsentiert Borderlands-Gameplay und Erscheinungsdatum von Tiny Tina's Wonderlands

Heute Abend durften wir tatsächlich einen ersten Blick auf Tiny Tina's Wonderlands werfen, das eine ziemlich einzigartige Interpretation des Borderlands-Universums zu werden scheint. Spielszenen aus dem Ego-Shooter wurden auf der Sony-Präsentation "Playstation Showcase 2021" von 2K Games enthüllt und die sehen auf dem ersten Blick nach typischer Borderlands-Action aus. Schwerter und magische Fähigkeiten dürfen aufgrund des mittelalterlichen Fantasy-Settings aber natürlich nicht fehlen.

Gleichzeitig fiel auf, dass das Spiel eine Oberwelt mit Third-Person-Elementen und großköpfigen Charaktermodellen zu haben scheint, was sicherlich auf die Dungeons-&-Dragons-Einflüsse anspielen soll. Tiny Tina's Wonderlands ist nämlich eine Fortsetzung des virtuellen TRPGs "Bunkers & Baddasses" aus der Borderlands-2-Erweiterung "Tiny Tina's Assault on Dragon Keep". Das Veröffentlichungsdatum des Titels ist der 25. März 2022.