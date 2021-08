2K Games möchte uns noch im August ein neues Spiel vorstellen

Im jüngsten Quartalsbericht von Take-Two haben wir erfahren, dass 2K Games irgendwann in diesem Monat ein brandneues Projekt vorstellen wird. Den Titel kennen wir noch nicht, doch das Spiel soll wohl noch in diesem Geschäftsjahr veröffentlicht werden, das am 31. März 2022 endet. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Details, doch die Gerüchteküche spekuliert, ob es sich dabei nicht möglicherweise um ein rundenbasiertes Strategiespiel mit den Superhelden von Marvel handeln könnte, an dem Firaxis angeblich arbeiten soll. Was auch immer es sein mag, die Wartezeit bis zur Enthüllung ist nicht mehr lang. Wahrscheinlich sehen wir das Spiel auf der Gamescom.

