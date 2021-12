2K Games fährt Server von NBA 2K20 Ende des Jahres herunter

HQ

Obwohl NBA 2K20 erst vor zwei Jahren auf den Markt gekommen ist, wird 2K Games die Server für das Spiel an Silvester herunterfahren. Online- und Ranglistenfunktionen sind ab dem 1. Januar 2022 nicht länger verfügbar und alle Spielwährungen verlieren zu diesem Zeitpunkt ihren Wert. Etwas mehr als die Hälfte der Erfolge/Trophäen des Spiels kann ab diesem Datum nicht mehr freigeschaltet werden.

Obwohl wir seit 2K20 zwei weitere NBA-Spiele erhalten haben, wirft diese Praxis natürlich Fragen auf. Große Teile dieses Vollpreistitels sind in wenigen Wochen unbrauchbar und weil 2K längst nicht mehr die Sportsimulation, sondern in erster Linie die dafür benötigten Mikrotransaktionen verkauft, verlieren etliche Spieler in kurzer Zeit massiv an Spielwert.

Quelle: 2K Games.