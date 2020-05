2K bringt Mafia-Familie als Remaster zurück

Die Ankündigung hat nicht lange auf sich warten lassen, nachdem verschiedene Zensurorganisationen auf der ganzen Welt diverse Mafia-Remaster für aktuelle Plattformen untersucht haben. Am Nachmittag zeigte uns 2K Games endlich, wie die Remaster und Remakes der Mafia-Spiele aussehen und nächsten Dienstag (am 19. Mai) werden wir mehr sehen. Um 18:00 Uhr soll die große Enthüllung passieren, allerdings die wichtigen Details natürlich schon im Web zu finden.

Laut Microsoft wird Mafia: Definitive Edition am 28. August veröffentlicht. Der Titel wird ein vollständiges Remake werden, wie wir auf den begleitenden Bildern sehen. Auf der Webseite steht geschrieben: "Getreu nachgebildet, mit erweiterter Story, Gameplay und Originalpartitur. Das ist das Mafia, an ihr euch erinnert und noch viel mehr." Darüber hinaus listet das Unternehmen Mafia II: Definitive Edition für den 19. Mai und dabei scheint es sich um ein Remaster zu handeln - um einen grafisch leicht optimierten Current-Gen-Port im Wesentlichen. Mafia III wird auch in der Kollektion erscheinen, allerdings wissen wir noch nicht, was es damit auf sich hat. Nächste Woche werden wir mehr erfahren.

Mafia: Definitive Edition