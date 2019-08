2K bewirbt offen Casino-Mechaniken in NBA 2K20 und wird zu Recht dafür kritisiert

Von all den Spielen, die ständig dafür kritisiert werden, sich zu sehr auf aggressive Monetarisierungsmodelle zu konzentrieren, liegt 2Ks NBA-Serie sehr weit vorne. In der Vergangenheit wurden Entwickler Visual Concepts und Publisher 2K dafür kritisiert, dass sie das Tempo des Fortschritts absichtlich gedrosselt haben, um den repetitiven Spielgrind zu unterstützen und somit die Chance zu erhöhen, dass Verbraucher zusätzliches Geld in Lootkisten (und deren unmittelbare Belohnungen) sowie in sonstige Beschleunigungssysteme investieren. In einem neuen Trailer treiben sie diese Farce auf eine neue Spitze.

Der Publisher bewirbt darin das MyClub-Feature aus NBA 2K20, obwohl wir im Grunde ausschließlich mit Lootboxen, virtuellen Spielautomaten und Roulette konfrontiert werden. Mehrere Medien und Spieler kritisieren 2K und Visual Concepts für ihre offensichtliche Bewerbung des Glücksspiels, denn als etwas anderes kann der gesamte Trailer beim besten Willen nicht verstanden werden. Es ist der Aufruf zum Online-Casino, davon könnt ihr euch im unteren Video einen eigenen Eindruck machen: