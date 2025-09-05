2K bestätigt College-Basketballspiel und "große Pläne für 2027"

HQ

In Großbritannien und Europa ist der Sport auf Universitäts- und Hochschulniveau nicht annähernd so beliebt wie in den Vereinigten Staaten. Auf der anderen Seite des großen Teichs ist die College-Sportszene fast unberechenbarer und beliebter als die Profi-Stufe, weshalb Spiele wie EA Sports College Football existieren und gut laufen.

Unnötig zu erwähnen, dass die Basketball-Veteranen bei 2K auch versuchen, diese demografische Gruppe zu erschließen, und jetzt haben sie die Gerüchte bestätigt, dass sie an einem College-Basketball-Videospiel arbeiten. Es wird ein Titel sein, den sie zusätzlich zur NBA 2K-Serie liefern werden, und was zu erwarten ist, fügt die Bestätigungserklärung Folgendes hinzu.

"Ja, das stimmt. Wir arbeiten an einem College-Basketball-Erlebnis, das mehr als 100 Programme aus dem ganzen Land umfassen wird, von Kraftpaketen bis hin zu Cinderella-Geschichten. Wettbewerb fördert die Qualität auf allen Ebenen, weshalb unser Ansatz im College-Basketball sicherstellt, dass unsere Partnerschulen, College-Athleten und unsere Spieler alle davon profitieren.

"Eine weitere gute Nachricht ist, dass ihr nicht mehr lange warten müsst, bis eure Lieblingscolleges im Spiel auftauchen. Wir haben große Pläne für 2027 und darüber hinaus und sogar ein paar Überraschungen Anfang 2026.

"Wir haben die Qualität des Basketballerlebnisses, das wir liefern können, jahrelang bewiesen, und wir haben die feste Absicht, das gleiche Qualitätsniveau auch in die College-Körbe zu bringen."

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass wir mit einem Start im Jahr 2027 rechnen sollten, wobei weitere Informationen über dieses Projekt im nächsten Jahr auf den Markt kommen werden.