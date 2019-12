2K bestätigt Arbeiten an nächstem Bioshock

2K hat gestern offiziell bestätigt, dass ein neues Bioshock bei einem frisch zusammengestellten Entwicklerstudio namens Cloud Chamber Studio entsteht. Die Produktion wird voraussichtlich "mehrere Jahre" dauern, Spieler müssen sich also noch entsprechend gedulden.

Cloud Chamber wird von der Managerin Kelly Gilmore geleitet, die Büros in Montreal und San Francisco instruiert. 2013 erschien Bioshock Infinite, seitdem liegt die Marke brach.

"Wir haben Cloud Chamber gegründet, um noch zu entdeckende Welten zu erschaffen - und ihre Geschichten darin -, die die Grenzen dessen verschieben, was im Videospielmedium möglich ist", schreibt Gilmore. "Unser Team glaubt an die Schönheit und Stärke der Vielfalt, sowohl in der Zusammensetzung des Studios, als auch in der Art unseres Denkens.

"Wir sind eine äußerst erfahrene Gruppe von Spieleherstellern, darunter viele, die für die Entwicklung, Weiterentwicklung und langjährige Bekanntheit von Bioshock verantwortlich waren. [Wir] fühlen uns geehrt, Teil der 2K-Familie als Verwalter dieses legendären Franchise zu sein."

Klingt alles noch sehr vage und nichtssagend, aber immerhin bestätigt 2K das nächste Game der Reihe.