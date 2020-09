2D-Slasher Ender Lilies: Quietus of the Knights lässt euch Endzeit-Königreich reinigen

Ein japanisches Studio namens Binary Haze hat diese Woche im Zuge der Pax East einen atmosphärischen 2D-Actiontitel vorgestellt. Ender Lilies: Quietus of the Knights heißt das kleine Game, das uns in die Rolle der Priesterin Lily versetzt. Die junge Dame wacht ohne Erinnerungen in einer Kirche auf und realisiert, dass das Königreich in dem sie lebt verwüstet wurde. Ein mysteriöser Regen sucht das Land heim und erweckt die Toten wieder zum Leben. Wir können diese Gestalten reinigen und ihre Seelen als Begleiter zu unserem Schutze heraufbeschwören.

Das 2D-Spiel soll schon Ende des Jahres auf Steam erscheinen, auch von Konsolenversionen ist in der ersten Presseankündigung die Rede. Deutsche Untertitel wird es ebenfalls geben. Vielleicht fällt dem einen oder der anderen auf, dass die Musikgruppe Mili für den Soundtrack verantwortlich ist. Die sind im Gaming-Feld kein unbeschriebenes Blatt und haben auch im Anime-Genre einige Hits vorzuweisen.