28 Years Later: The Bone Temple könnte tatsächlich seine lang erwartete Fortsetzung bekommen

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Diejenigen, die 28 Years Later: The Bone Temple gesehen haben, werden nur zu gut wissen, dass das Ende des Films direkt ein weiteres Kapitel einleitet, das wohl die berühmteste Figur der Reihe zurückbringen wird. Trotz dieses vielversprechenden Handlungsstrangs im Sinn hat die Darstellung von The Bone Temple im Kino viele dazu gebracht, sich zu fragen, ob wir jemals den versprochenen dritten Teil dieser 28 Years Later-Trilogie bekommen werden, auf die wir offenbar nun eine Antwort haben.

Schauspieler Alfie Williams, bekannt für seine Rolle als Spike in beiden anderen 28 Years Later-Filmen, hat auf Instagram ein Bild und eine Bildunterschrift geteilt, die so gut wie bestätigen, dass die Arbeit an einem weiteren 28 Years Later-Film bald begonnen wird.

Das Bild zeigt Williams beim Training mit Bogen und Pfeil, eine Aufgabe, die dem Werkzeug entspricht, das Spike in den Filmen benutzt, doch es ist die Bildunterschrift, die wirklich andeutet, was am Horizont sein könnte, denn er sagt: "Es ist großartig, wieder zurück zu sein!"

Das ist noch keine Bestätigung, dass die Produktion begonnen hat, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, besonders wenn Sie, wie wir, The Bone Temple genossen haben.