Wenn man bedenkt, wo die 28 Days Later -Reihe nach dem Erscheinen von 28 Weeks Later im Jahr 2007 war, schien es völlig unwahrscheinlich, dass wir jemals ins postapokalyptische Großbritannien zurückkehren würden, um eine Erweiterung des Horror-Franchises zu sehen. Doch die Gebete der Fans wurden letzten Sommer erhört, als Regisseur Danny Boyle und Autor Alex Garland sich wiedervereinten, um den starken Film 28 Years Later zu liefern, dem bald ein weiteres Kapitel namens 28 Years Later: The Bone Temple folgte. Dies ist eine direkte Fortsetzung des Films von 2025, die im Grunde direkt nach den Ereignissen dieses Films ansetzt, allerdings den Fokus etwas von den Überlebenden auf der Insel Lindisfarne verlagert, um die Ballade vom Grausamen Jimmy Crystal und dem gutherzigen Dr. Kelson zu erzählen.

The Bone Temple ist 28 Years Later sehr ähnlich, da die Themen Angst, Horror und völlige und absolute Verzweiflung vorherrschen, während Blut und Gewalt häufig eingesetzt werden, um den Zuschauer noch unwohler zu machen. Letztendlich ist Garland auch der Drehbuchautor dieses Films, sodass man erwarten würde, dass die verschiedenen Teile der Reihe eine gewisse Gleichheit aufweisen, da der Schöpfer von Civil War und Warfare über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit dieser Franchise verfügt. Allerdings sitzt Boyle dieses Mal nicht auf dem Regiestuhl, sondern Nia DaCosta von The Marvels übernimmt diese Aufgabe. Ich weiß, was ihr denkt, aber es gibt keinerlei Grund zur Sorge, denn DaCosta blüht in diesem Film auf und liefert ein Epos ab, das auf allen Ebenen in die Reihe gehört.

Die Prämisse von The Bone Temple ist eine recht einfache Angelegenheit. Wie alle Filme dieser Reihe konzentriert sich auch dieser auf eine Handvoll Personen und zeigt, wie sie sich in diesem verdrehten und besiegten Land zurechtfinden. Auch hier spielt Ralph Fiennes wieder eine Schlüsselrolle als Dr. Kelson, wobei dieser Film mehr über sein einsames Leben erzählt und darüber, wie er sein Beinhaus weiter ausbaut und sogar versucht, die Infizierten zu heilen. Andernorts finden wir Jack O'Connells Jimmy Crystal, einen wahrhaft eindringlichen und teuflischen Satanisten, der den Zuschauer durch unangenehme Szenen führt, während er sich durchs Land bahnt und Blut und Tod hinterlässt. Wenn Sinners nicht schon genug wäre, um dir das Talent zu beweisen, das O'Connell als Schurken spielt, dann wird dich seine Rolle als Jimmy Crystal in The Bone Temple mehr als überzeugen, dass er das Zeug dazu hat, Schulter an Schulter mit den Besten zu stehen.

Zwischen diesen beiden Handlungsbögen, die sich schließlich überschneiden, erzählt The Bone Temple eine Geschichte von Elend und Schmerz. Es ist grausam und dunkel, brutal und gewalttätig, und wenn da nicht ein paar glückliche Momente der Hoffnung dazwischen wären, könnte dies eine der hoffnungslosesten Geschichten der letzten Zeit sein. Es ist stellenweise eine wirklich verdrehte Angelegenheit, aber im authentischen 28 Days Later Stil schafft es es irgendwie, Hoffnung zu hinterlassen und liefert eine abendfüllende Geschichte, die all die Höhen und Tiefen, Prüfungen und Schwierigkeiten hat, die die besten Erzählungen ausmachen.

Vielleicht ist die größte Stärke von The Bone Temple jedoch, wie effektiv die Zeit des Zuschauers genutzt wird. Er dauert weniger als zwei Stunden und die Erzählung ist so strukturiert, dass das Tempo unglaublich ausgewogen ist. Es gibt keinen langwierigen zweiten Akt, der einen oft auf die Uhr schauen lässt, oder ein letztes Kapitel, das kommt und geht, ohne großen Eindruck zu hinterlassen. Es ist einfach in jeder Hinsicht stark, mit unvergesslichen Szenen und Momenten während der gesamten Dauer, die überraschen, nachwirken, zum Schmunzeln und Grinsen bringen und manchmal sogar ein mulmiges Gefühl hervorrufen. Ein deutliches Beispiel dafür, dass Filme nicht 150+ Minuten lang sein müssen, damit ein Zuschauer zufrieden ist, denn 110 Minuten sind mehr als genug.

Ansonsten verwöhnt The Bone Temple die Zuschauer mit einem Film mit außergewöhnlichen und schönen Locations, einigen bemerkenswerten Setpieces und visuellen Spektakeln sowie Darbietungen, die die Figuren hervorheben und unvergesslich wirken lassen. Und auch wenn ich nicht ins Detail eingehen werde, besonders im letzten Akt, kann ich sagen, dass 28 Years Later: The Bone Temple die Richtung für das nächste Kapitel vorgibt, ohne die größere Erzählung so weit zu dehnen, dass es sich wie der Beginn eines neuen filmischen Universums anfühlt. Diese Serie weiß, was sie sein will, erfüllt die Elemente und Prämissen, die ihre Fans erwarten, und tut dies in Form von straffen und interessanten Geschichten, die einen durchgehend fesseln.

Jetzt hoffe ich, dass Sony bald am nächsten Kapitel der Reihe arbeitet, denn ich kann es wirklich, wirklich kaum erwarten, was kommt.