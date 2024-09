28 Years Later ist der größte Film, der mit einem iPhone gedreht wurde

HQ

Im Jahr 2002 setzte 28 Days Later nicht nur einen neuen Standard dafür, was ein Zombie-Film sein kann, sondern war auch innovativ für die damalige Zeit, da es einer der ersten Hollywood-Filme war, der mit einer Canon XL-1 gedreht wurde. Der 4000-Dollar-Camcorder hatte wechselbare Objektive und wurde von Danny Boyle und dem Team des Films effektiv eingesetzt.

Jetzt setzt 28 Years Later einen eigenen Standard für Innovation, indem es der größte Film ist, der mit einem iPhone gedreht wurde. Wie Wired berichtet, wurde für die Aufnahme des Films ein iPhone 15 Pro Max verwendet. Natürlich wurden Objektive und zusätzliches Rigging an das Telefon angebracht, aber es ist immer noch beeindruckend, ein Mobiltelefon zu sehen, das in der Lage ist, einen Film aufzunehmen.

28 Years Later wurde vor der Veröffentlichung des iPhone 16 gedreht, weshalb die Filmemacher ein iPhone 15 Pro Max verwendeten. Wir müssen abwarten, wie der Film aussieht und ob sich dieser Trend in der neuen Zombie-Trilogie fortsetzen wird.