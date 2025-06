28 Years Later hat seine Produktionskosten bereits wieder eingespielt

HQ

Man muss den Erfolg von Filmen auf unterschiedliche Weise beurteilen, abhängig von Faktoren wie den Kosten für die Herstellung und dem Übergang in den Streaming- und digitalen Raum. Aus diesem Grund ist es schwer zu sagen, ob massive Blockbuster wie Mission: Impossible - The Final Reckoning tatsächlich ein Erfolg waren, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film angeblich 400 Millionen Dollar gekostet hat.

Was jedoch bereits ein Selbstläufer zu sein scheint, ist 28 Years Later, da der Film unter der Regie von Danny Boyle seine Produktionskosten bereits wieder eingespielt hat, obwohl er nur ein paar Tage in den Kinos steht.

Der Film hat ein Eröffnungswochenende erzielt, das sich laut Box Office Mojo auf rund 60 Millionen US-Dollar beläuft, was ebenfalls dem Budget von 60 Millionen US-Dollar entspricht. Das genaue Ausmaß der anderen Kosten, wie z.B. des Marketings, ist unklar, aber wenn man bedenkt, dass dies erst der Anfang der Reise des Films ist, müssen wir davon ausgehen, dass er ein Hit und Erfolg wird.

Hast du schon 28 Years Later gesehen? Wenn nicht, verpasst nicht unsere Rezension hier.