28 Years Later erscheint am 20. Juni 2025

Das mit Spannung erwartete 28 Years Later hat endlich ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum. Der erste Film einer neuen Trilogie von Danny Boyle und Alex Garland kommt am 20. Juni 2025 in die Kinos.

Wie wir kürzlich berichteten, haben Quellen bei Deadline enthüllt, dass die Besetzung des Films Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes und Jodie Comer umfasst. Cillian Murphy, der in 28 Days Later mitspielte, ist ebenfalls als ausführender Produzent an Bord.

Wenn 28 Years Later endlich in die Kinos kommt, wird es eine Lücke von 18 Jahren sein, seit der letzte Film der Reihe 28 Weeks Later 2007 zum ersten Mal in die Kinos kam.

