28 Years Later bekommt offiziell seine Trilogie, da Sony den dritten Film bestätigt

Nächsten Monat werden wir zurück ins postapokalyptische Großbritannien geworfen und kehren zu 28 Years Later in The Bone Temple zurück. Wir glaubten eine Weile, dass wir abwarten würden, wie der Film an den Kinokassen abschneidet, bevor wir sagen konnten, ob wir einen dritten Film sehen würden, aber es scheint, als sei Sony zuversichtlich, dass sich die Leute für die Fortsetzung anstellen werden.

Laut Deadline wurde bereits ein dritter Film bei Sony bestätigt. Es wird angenommen, dass Alex Garland derzeit das Drehbuch für den dritten Film schreibt, und Cillian Murphy verhandelt, seine Rolle als Jim erneut zu übernehmen. Wir spekulieren hier nur, aber es scheint unwahrscheinlich, dass diese Gespräche scheitern werden.

Murphy ist bereits in 28 Years Later: The Bone Temple in einem kleinen Cameo zu sehen und hat sich als ausführender Produzent für beide 28 Years Later-Projekte engagiert. Wir wären überrascht, wenn er nicht wieder als Jim auftauchen würde, aber heutzutage in Hollywood kann man wohl nie nie sagen.