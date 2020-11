2,8 Millionen Spieler springen durch Ori and the Will of the Wisps

You're watching Werben

Moon Studios hat mit ihren wunderschönen und farbenfrohen 2D-Plattformern Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps große Erfolge erzielt. Letzteres kam Anfang dieses Jahres auf den Markt und es wird im Dezember auch noch einmal physisch veröffentlicht. Das nehmen die Entwickler von Moon Studios zum Anlass, um neue Statistiken über das Spiel zu kommunizieren.

Spannend sind diese Daten vor allem deshalb, weil sie uns einen Eindruck davon vermitteln, wie sich der Titel im letzten halben Jahr weiterentwickeln konnte. Das Game ist in diesem Zeitraum beispielsweise auf die Nintendo Switch portiert worden, es wurde also eine neue Zielgruppe begrüßt. In sechs Monaten kamen ca. 800.000 Spieler hinzu, doch nur 93.000 Menschen konnten Oris neues Abenteuer auch abschließen. Mittlerweile konnte der Titel, der auf Xbox One (und Series), PC, sowie auf Nintendo Switch bereitsteht, insgesamt 2,8 Millionen Spieler anziehen. Wie hoch die konkreten Verkaufszahlen sind, lässt sich nicht herauslesen, da das Game im Xbox Game Pass bereitsteht.