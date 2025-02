28 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung bringt Tibia seine fünfte spielbare Klasse auf den Markt

Kennst du das Spiel Tibia ? Wenn die Antwort ja ist, sind Sie wahrscheinlich über 35 Jahre alt. Das langlebige und scheinbar unsterbliche MMORPG von Cipsoft bringt seinen PC-Spielern seit einem Vierteljahrhundert Fantasy-Geschichten. Und auch wenn es optisch nicht mehr so ansprechend ist wie neuere Titel, hat der Pionier des Massively Multiplayer-Rollenspiels immer noch seine Fangemeinde. Wir können uns vorstellen, dass es so viele sind, dass das Studio beschlossen hat, ihr Engagement mehr als 25 Jahre später mit einer fünften voll spielbaren Klasse zu belohnen.

Zum ersten Mal in der 28-jährigen Geschichte des PC-Spiels wird es eine neue "Berufung" geben, wie die spielbaren Charakterklassen von Tibia genannt werden. Der Mönch verlässt sich auf seine Kampfkünste, seinen Kampfstil und seine mystischen Kräfte, um seine Gegner zu besiegen und seine Verbündeten zu unterstützen. Er ist somit ein Nahkämpfer mit Unterstützungs- und Heilfähigkeiten, der im Februar in einem ersten Playtest getestet wird, während seine vollständige Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte erfolgen wird.

Die Mönchsklasse in Tibia ist das Event des Jahres für ihre Spieler, die eine beneidenswerte Geduld entwickelt haben, während sie auf Updates warten. So wurden beispielsweise erst 2022 Musik und Soundeffekte in das Spiel eingeführt. Können Sie es glauben?

Wenn ihr alle Neuigkeiten über den Mönch in Tibia erfahren wollt, besucht die Threads auf der Website des Spiels hier und hier.