2,75 Millionen Exemplare von Nioh ausgeliefert

Nioh ist eine schwierige Angelegenheit, die nicht auf alle Spieler super ansprechend wirkt. Die Inspirationen von Dark Souls ergeben im Zusammenspiel mit der hohen Schwierigkeitskurve ein überaus herausforderndes Spielerlebnis, was die Massen wahrscheinlich eher abschrecken dürfte. Außerdem steht hinter dem Titel kein etablierter Seriennamen, doch das alles hat dem Erfolg des Spiels nicht stoppen können. Team Ninja hat zuletzt im Februar von 2,5 Millionen ausgelieferten Spielen gesprochen, Analyst Daniel Ahmad hat via Twitter bestätigt, dass diese Zahl seitdem um knapp 250.000 Kopien, auf 2,75 Millionen Exemplare, gestiegen sei. In Vorbereitung auf Nioh 2 scheint die eine oder der andere Spieler also durchaus noch Interesse am Erstlingswerk zu haben.