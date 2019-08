26 Minuten Gameplay von Dying Light 2 in Gamescom-Demo bestaunen

Vor zwei Wochen versprach Techland eine ausgiebige Gameplay-Präsentation von Dying Light 2 während der Gamescom und sie haben ihr Wort gehalten. Das fast halbstündige Video seht ihr unten, gezeigt werden Story-Schnipsel, Gespräche, Parkour-Action und intensive Zombie-Begegnungen. Einige nicht so freundliche Überlebende und schwierige Entscheidungen sind natürlich ebenfalls ein Teil des Spiels, immerhin sind Menschen in Zombie-Spielen meist das deutlich größere Übel. Das Material macht einen tollen Eindruck, schaut ruhig mal rein. Das Game kommt aber erst Anfang 2020, bespielt werden PS4, Xbox One und PC.

