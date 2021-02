26 Millionen Benutzer brechen Spieler-Rekord auf Steam

You're watching Werben

Steam verzeichnete am Wochenende einen neuen Nutzerrekord. Laut SteamDB waren Sonntag Nachmittag 26.364.544 Accounts gleichzeitig auf dem PC-Marktplatz angemeldet. Offenbar soll das chinesische Publikum diesen Anstieg vorangetragen haben, da Valve ihren Dienst dort nun ebenfalls anbieten darf. Im Januar wurden zuletzt über 25 Millionen Nutzer gleichzeitig auf Steam verzeichnet, doch da es gerade schneit und weite Teile der Gesellschaft ihre Zeit weiterhin in sozialer Isolierung verbringen, wären wir nicht überrascht, wenn dieser Rekord in den kommenden Wochen erneut gebrochen wird.

Quelle: Resetera