250 kg schweres Twitter-Logo wird letztendlich für etwas mehr als 34.000 US-Dollar verkauft Das Vogel-Logo war früher an der Twitter-Zentrale in San Francisco angebracht, bevor es in X umbenannt wurde.

HQ Erst vor wenigen Tagen haben wir über die Auktionsnachrichten für das 250 kg Twitter Logo berichtet, das früher am Hauptsitz der Social-Media-Plattform in San Francisco angebracht war, bevor Elon Musk das Unternehmen kaufte und in X umbenannte. Nun, jetzt ist die Auktion beendet und das Logo wurde zu einem ziemlich hohen Preis verkauft. Das Auktionshaus RR Auction führte das Verfahren durch, das nach einigen hektischen Wochen erst vor ein paar Tagen zu Ende ging und das Höchstgebot von insgesamt 34.375 $ erreichte. Das bedeutet, dass jemand irgendwo auf der Welt nun den Versand entweder manuell abholen oder bezahlen muss, um sich das riesige, fast vier Meter hohe Logo nach Hause liefern zu lassen. Es sollte gesagt werden, dass das Logo nicht so viel verkauft wurde wie erwartet, da der geschätzte Wert des Logos laut RR Auction auf über 40.000 US-Dollar geschätzt wird. Würden Sie über 30.000 US-Dollar für ein riesiges Logo-Schild ausgeben?