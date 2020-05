25 Minuten Gameplay aus der neuen Startzone von World of Warcraft

Viele erinnern sich nicht mehr daran, wie sie damals angefangen haben World of Warcraft zu spielen, doch für Blizzard ist es von enormer Wichtigkeit, neue Spieler ansprechen zu können. Der Entwickler hat im Laufe der Jahre mehrere Anstrengungen unternommen, um die Lernkurve zu glätten, den Grind zu reduzieren und die Erfahrung seichter zu gestalten - trotzdem ist WoW nicht gerade ein einfaches Spiel. Rein mechanisch wird Spielern nicht mehr so viel abverlangt, wie damals noch, allerdings ist es auch schwer, zehn Jahre WoW-Geschichte aufzuarbeiten, da die aktuelle Erzählung kaum noch Kontinuität aufweist.

Mit Shadowlands beabsichtigt Blizzard ein zugänglicheres Spielerlebnis zu schaffen, das aber auch in Bezug auf die Handlung sinnvoller ausfällt und das gleichzeitig eine Reihe von Änderungen vornimmt. In einem Artikel, den wir in Kürze veröffentlichen werden, werden wir auf einige dieser Änderungen detaillierter eingehen. Eines der Highlights daraus ist der neue Startbereich, in dem die Spieler die verschiedenen Spielmechaniken kennenlernen sollen.

Obwohl einige Elemente des aktualisierten Bereichs noch nicht fertiggestellt wurden, ist bereits abzusehen, dass die Missionen Spieler bis Level 10 und darüber hinaus begleitet werden. Unten haben wir ungefähr 25 Minuten aus diesem überarbeiteten Startbereich für euch aufgenommen - aus Sicht der Allianz-Seite (der Bereich für die Horde ist nämlich noch nicht verfügbar).