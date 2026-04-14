25 Jahre friedliches Leben: Nintendo feiert das große Jubiläum von Animal Crossing mit Geschenken und einer wunderschönen Illustration

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass die Animal Crossing-Reihe einen Wendepunkt erreichte, als Nintendo New Horizons veröffentlichte, zufällig genau zu Beginn des COVID-19-Lockdowns. Diese seltsame Situation, in der wir zu Hause festsaßen und das friedliche Leben auf den Inseln von Nook Inc. genossen, führte dazu, dass Millionen (viele Millionen) Spieler die Serie zum ersten Mal entdeckten, aber Tom Nook, K.K. Slider, Isabelle und Dutzende anderer charmanter anthropomorpher Tiere hatten Lebenssimulationsliebhaber bereits auf mehreren Konsolengenerationen Gesellschaft gehalten. Und heute feiern sie.

Denn genau an diesem Tag, vor 25 Jahren, wurde Dōbutsu no Mori in Japan für das Nintendo 64 veröffentlicht (und ein paar Monate später auf dem neu gestarteten Gamecube). Schon damals konnten wir die vertraute Struktur finden, in der ein neuer Bewohner sich auf einem Grundstück niederlassen und sein Zuhause bauen musste, während er seine Nachbarn kennenlernte, Möbel beschaffte und religiös seine Hypothek bezahlte.

Es scheint, als hätte sich ein Vierteljahrhundert später nicht viel verändert, außer dass dieser Titel jetzt das zweitmeistverkaufte Spiel auf der Nintendo Switch ist und kürzlich auf eine native Version der Nintendo Switch 2 aktualisiert wurde. Nintendo möchte den Tag mit seinen Spielern in Animal Crossing: New Horizons feiern und hat ihnen allen (schau in deinem Ingame-Postfach) ein Leaf Item geschickt, eine riesige Statue des Serienlogos – das grüne Blatt mit einem Loch an der Seite – als Teil des Updates 3.0.2.

Außerdem hat das Nintendo-Konto eine spezielle Illustration zur Würdigung dieses Meilensteins geteilt, die wir unten beigefügt haben.

Erweitern Sie Ihr Haus immer noch und genießen Sie das Leben in der Animal Crossing-Reihe?