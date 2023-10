24 Tage nach der Veröffentlichung könnte dich der aktuelle Topscorer der Männer in EA Sports FC 24 überraschen

HQ

Jetzt, da EA Sports FC 24 seit ein paar Wochen draußen ist, hat EA eine Menge statistischer Informationen über das Spiel enthüllt, die einige Spielertendenzen aufzeigen und welche Spieler derzeit andere in Kategorien wie Toreschießen anführen.

EA hat erklärt, dass in den letzten 24 Tagen EA Sports FC 24 1,6 Milliarden Spiele gespielt, 4,1 Milliarden Tore erzielt und über 200 Nationen das Spiel gespielt haben. Hinzu kommt, dass England, Frankreich, Spanien, Deutschland und Brasilien die am stärksten vertretenen Regionen in Ultimate Team sind.

Für den Career Mode ist Kylian Mbappe der am meisten anvisierte Spieler auf dem Transfermarkt, während Jesús Corona, Alphonso Davies, Jude Bellingham und Alejandro Garnacho den Rest der Top Fünf ausmachen.

Was die Torschützen betrifft, so führt Darwin Núñez derzeit den Angriff auf den Goldenen Schuh von EA Sports FC 24 an (was viele überraschen wird, wenn man bedenkt, dass er gestern Abend im Europa League-Spiel verpasst wurde), mit Ansu Fati auf dem zweiten Platz, Erling Haaland auf dem dritten, Timo Werner auf dem vierten und Randal Kolo Muani auf dem fünften Platz.

Bei den Frauen führt wenig überraschend Sam Kerr an, gefolgt von Kadidiatou Diani auf dem zweiten Platz, Alex Morgan auf dem dritten, Trinity Rodman auf dem vierten und Alexia Putellas auf dem fünften Platz.

Die Spieler neigen dazu, Tore zu feiern, wobei der Knee Slide-Jubel am meisten stattfindet, während der Arms to the Crowd an zweiter Stelle steht und der Back Slide die ersten drei bildet.

Bei den beliebtesten Begegnungen bei den Männern führt El Clásico mit dem FC Barcelona gegen Real Madrid. Es folgt Manchester City gegen Real Madrid auf Platz zwei, gefolgt von Bayern München gegen Real Madrid auf Platz drei. Bei den Frauen führt Chelsea gegen FC Barcelona die Liste an, gefolgt vom El Clásico der Frauen auf Platz zwei und dem FC Barcelona gegen Real Madrid, alles vor dem FC Barcelona gegen Olympique Lyonnais auf dem dritten Platz.

Wie passen deine EA Sports FC 24-Tendenzen zu diesen Daten?