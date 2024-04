24 SNK-Klassiker zu GOG.com hinzugefügt

HQ

Wenn Sie klassische SNK-Spiele mögen (wer tut das nicht?), hat GOG.com gute Nachrichten. Diese beiden Parteien haben dem Dienst nun 24 Spiele hinzugefügt, und in der Pressemitteilung schreibt GOG.com:

"SNK-Spiele gelten als makellose Retro-Juwelen, die die Ära des Arcade-Spiels zurückbringen und die Freude an Nostalgie weit und breit entfachen. Ihre Kreationen wecken oft die besten Erinnerungen, und das Eintauchen in die Welt der Pixel fühlt sich für viele an, als würde man in warme Nachmittage der Kindheit und Jugend eintauchen, nur um sich nach einer weiteren Runde zu sehnen, bevor ihnen in der Spielhalle die Münzen ausgehen. Es ist aber nicht nur für Liebhaber von Old-School-Genres gedacht - jüngere Generationen greifen mit gleichem Eifer nach solchen Klassikern und behandeln sie wie eine Zeitkapsel in einem überwältigenden Trend der zurückkehrenden Retro-Kultur."

Was sind also diese neuen, alten Titel, die wir für sehr wenig Geld herunterladen und genießen können (es läuft gerade auch ein SNK-Publisher-Verkauf )? Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an: