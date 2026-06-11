24 Jump Street ist unterwegs, wobei Jonah Hill und Channing Tatum über eine Rückkehr sprechen

Als 22 Jump Street endete, gab es im Abspann eine Parodie-Reel, die viele kommende Kapitel andeutete – rein zum komischen Effekt, da keine dieser Ideen in einen Spielfilm umgesetzt werden sollte. Was jedoch kurzzeitig erforscht wurde, war eine Crossover-Idee zwischen den Jump Street- und Men in Black-Franchises, wobei dies einst als 23 Jump Street galt. Doch das führte am Ende zu nichts, was die Frage aufwirft, ob das Franchise nicht mehr existierte.

Es stellt sich heraus, dass dem nicht so ist und dass 24 Jump Street offiziell in Arbeit ist. Dies wurde von Variety berichtet, aber von Produzent Neal H. Moritz belegt, der die Titelseite des Drehbuchs auf einem Instagram-Foto teilte, das zeigt, dass das Drehbuch von Rodney Rothman, Jonah Hill und Meghan Malloy geschrieben wurde. Es enthielt sogar einen Slogan, der sich über den Titel und den Namen lustig machte, und ergänzte: "Es hat so lange gedauert, dass wir einen überspringen mussten."

Es wurde außerdem berichtet, dass Rothman den Film inszenieren wird und dass Phil Lord und Chris Miller, die die Filme von 2012 und 2014 betreuten, als Produzenten zusammen mit Moritz, Channing Tatumn, Reid Carolin, Hill und Matt Dines beteiligt sind.

Was die beteiligten Stars betrifft, so sind Hill, Tatum und Ice Cube alle in Gesprächen über eine Rückkehr, und für die beiden Ersteren scheint es, da sie als Produzenten und als Autor so eng involviert sind, wahrscheinlich, dass sie für weitere Verbrechensbekämpfungsaktionen zurückkehren werden.

Es gibt keinen Zeitplan für die Produktion oder wann der Film Premiere haben könnte.