24-jähriger Streamer nimmt 58 Sekunden lang an einem argentinischen Fußballspiel teil und bringt das ganze Land in Verlegenheit

HQ

Der argentinische Fußballverein Deportivo Riestra, nach dem Aufstieg im letzten Jahr Neunter in der argentinischen Liga, wurde durch seinen neuesten Marketing-Stunt heftig und fast einstimmig kritisiert: Er hat einen beliebten Youtuber, Spreen, dazu gebracht, in einem Erstligaspiel zu spielen.

Hier geht es nicht darum, dass Youtuber und Streamer ihre eigenen Fußball- und Sportwettbewerbe organisieren, wie es bei der spanischen Königs- und Königinnenliga der Fall ist. Nicht einmal darüber, dass Youtuber zu echten Sportlern werden, wie Jake Paul, der diese Woche gegen Mike Tyson kämpft. Dies ist einfach ein Fall von Youtubern, die den Profisport nur für die Werbung parasitieren. Für das Geld.

Iván Buhajeruk, ein 24-jähriger Streamer namens Spreen, der vor seinen acht Millionen Abonnenten hauptsächlich Videospiele spielt, war eine Schlagzeile für das Team. Doch er spielte weniger als eine Minute: Bei Minute 00:58 wurde er ausgewechselt.

"So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist unerhört. Das ist peinlich. Wo bleibt der Spaß daran? Wir sind Journalisten, das ist ein Mangel an Respekt. Das belastet den argentinischen Fußball", so die Kommentatoren live.

Dies wurde von Speed orchestriert, einem Energy-Drink-Unternehmen, das sowohl den Club als auch den Streamer bewirbt. Der Kapitän von Riestra, Milton Céliz, sagte resigniert, dass "wir nicht verantwortlich sind, das kommt von den Eigentümern".

"Alles, was ich weiß, ist, dass Iván Dosen verkauft und ich dank der Dosen bezahlt werde", sagte der Manager Cristian Fabbiani in El País.

<social>https://x.com/prensariestra/status/1856349978978922539?t=BNXsridg8UL3_mXIvsNPGQ&s=08</social>

Der argentinische Fussballverband und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Verstößen gegen die Ethik und Betrug

Aufgrund der überwältigenden negativen Resonanz veröffentlichte der Verein eine Erklärung, in der er sich aufrichtig bei den Beleidigten entschuldigte. "Unser Ziel war (und ist) es, ein neues Publikum für den Fußball zu gewinnen und Brücken zwischen verschiedenen Welten und Plattformen zu bauen", zitierte er den Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, der sagte, dass die europäische Jugend das Interesse am Fußball verliere.

Aber der Marketing-Stunt erntete heftige Kritik von vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (einschließlich Spielern des gegnerischen Teams Vélez, dem aktuellen argentinischen Führer): "Heute hat das Fernsehen (den Kindern) eine Abkürzung gezeigt, die nicht gültig ist. Heute war ein Mangel an Respekt gegenüber dem Fußball (...) eine falsche Botschaft an die Gesellschaft, an die Kinder.", sagte Braian Romero aus Vélez. Das Spiel endete 1:1.

Dieses Problem wird möglicherweise nicht in einer öffentlichen Gegenreaktion enden, da die AFA (Argentinischer Fußballverband) untersucht, ob dies ein Verstoß gegen den Ethikkodex war, und ein Staatsanwalt einen Verdacht auf Glücksspielbetrug hat.