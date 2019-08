24 intensive Minuten aus Call of Duty: Modern Warfare

Vor zwei Wochen haben wir euch über eine Stunde an Gameplay aus dem Mehrspielermodus des neuen Call of Duty: Modern Warfare präsentiert, aber wir wissen natürlich, dass einige Fans nie genug bekommen können. Deshalb haben wir euch unten 24 intensive Minuten mit Multiplayer des neuen CoD eingebunden, die Infinity Ward gestern freigegeben hat.

Insgesamt fünf Spielmodi werden darin demonstriert und das auch noch auf verschiedenen Karten. In einer Spielvariante sehen wir ein Match ohne HUD-Elemente, dort kommen die verbesserten Nachtsichtgeräte zum Einsatz, weil die Dunkelheit eben verdammt schlechte Sichtverhältnisse bietet. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober auf PS4, PC und Xbox One, auf der Gamescom werden erstmals öffentlich Eindrücke zur Kampagne präsentiert.