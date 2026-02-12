22cans zeigt einen kompletten Ingame-Tag von Peter Molyneux' 'letztem' Spiel, Masters of Albion

HQ

Anfang dieses Jahres haben Peter Molyneux und sein aktuelles Studio 22cans das offizielle Veröffentlichungsdatum für das kommende God-Simulationsspiel Masters of Albion bekannt gegeben. Das Projekt, das am 22. April auf dem PC debütieren soll, wird im Early-Access-Zustand auf Steam erscheinen, mit der Absicht, in den kommenden Monaten und Jahren weiterentwickelt und verbessert zu werden.

Damals beschrieb Molyneux Masters of Albion als den "Höhepunkt" seines Lebenswerks, eine passende Aussage, da er zuvor auch behauptet hatte, das Spiel werde das letzte sein, das er je machen würde.

Jetzt, da wir uns dem Early-Access-Launch nähern, hat 22cans einen Gameplay-Trailer für Masters of Albion veröffentlicht, der einen langen Clip ist, der die Spieler durch einen ganzen Ingame-Tag im Projekt führt.

Laut dem Entwickler: "Dieser Trailer bietet den Spielern eine ausgedehnte, durchgehende Spielsequenz, die es ihnen ermöglicht, in Echtzeit zu sehen, wie die verschiedenen Spielmechaniken zusammenkommen. Es zeigt die Freiheit, die Spieler haben, einzigartige Strategien zu entwickeln, mit Systemen zu experimentieren und die Herausforderungen von Albion zu meistern, und repräsentiert das Herzstück dessen, was ein God-Spiel sein sollte. Vom Bau von Gebäuden und dem Entwerfen von Rüstungen bis hin zum Lösen von Quests und dem Kampf gegen das Chaos der Nacht beginnt das Spielerlebnis Masters of Albion greifbar und voll verwirklicht zu werden."

Bleiben Sie dran für mehr von 22cans und Masters of Albion, alles vor der Ankunft am 22. April um genau 18:00 BST/19:00 CEST.