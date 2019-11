22 statt zwölf Titel im Launch-Line-Up von Google Stadia

Anfang des Monats hat Google all diejenigen Spiele aufgelistet, die am 19. November zum offiziellen Startschuss ihres Streaming-Rechenzentrums Stadia verfügbar sein sollten. Ursprünglich sollten jedoch nur zwölf Titel zum Verkaufsstart bereitstehen, was trotz einiger bekannter Hochkaräter insgesamt eher als maues Angebot wahrgenommen wurde. Nach reichlicher Überlegung hat nun auch Google eingesehen, dass diese Aufstellung wohl etwas zu klein geraten ist, deshalb konnten sie einen Tag vor der Veröffentlichung bekanntgeben, dass ihr Launch-Line-Up auf 22 satte Titel erweitert wurde.

Google-Vizepräsident und General Manager Phil Harrison bestätigte das, wobei der Game-Award-Moderator Geoff Keighley eine aktualisierte Liste auf Twitter mit uns teilte. Wir finden darunter viele aktuelle Spiele von Ubisoft und Bethesda. Harrison schrieb im Nachgang: "Ja, wir waren in unserer Prognose letzte Woche vielleicht etwas konservativ [doch] (was noch wichtiger ist) unsere Partner haben großartige Arbeit geleistet, als sie die letzten paar Kniffe ausgebügelt und getestet haben."

// Die fett markierten Titel wurden frisch zum Line-Up hinzugefügt.

