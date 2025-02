2,2 Milliarden Gallonen Wasser wurden nach Trumps Anordnung aus kalifornischen Stauseen freigesetzt

HQ

In einer Entscheidung, die eine Kontroverse ausgelöst hat, hat das US Army Corps of Engineers zwischen Freitag und Sonntag auf Befehl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump rund 2,2 Milliarden Gallonen Wasser aus zwei kalifornischen Stauseen freigegeben, um Wasser in das vom Feuer verwüstete Südkalifornien zu leiten.

Am Freitag kündigte Trump die Freigabe in einem Beitrag in den sozialen Medien an und behauptete, dass bereits 1,6 Milliarden Gallonen entladen worden seien und fügte hinzu, dass die Gesamtmenge in drei Tagen 5,2 Milliarden Gallonen erreichen würde. Das Wasser wurde in den ausgetrockneten Seeboden des Tulare Lake eingeleitet, wie aus einem Brief von Senator Alex Padilla an Verteidigungsminister Pete Hegseth hervorgeht.

Wasserexperten warnten jedoch, dass die Freisetzung für den beabsichtigten Zweck, Südkalifornien zu unterstützen, unwirksam sei, da diese Stauseen nicht an die Wassersysteme von Los Angeles angeschlossen seien. Darüber hinaus erfolgte die Freisetzung während einer nassen Wintersaison, die die Wasserversorgung Kaliforniens für die Landwirte belasten könnte, wenn die Sommerdürre kommt. In jedem Fall bleibt abzuwarten, ob sich die Auswirkungen der Wasserfreisetzung positiv oder negativ auf Kalifornien auswirken werden.