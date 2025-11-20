22 immer noch vermisst nach tödlichem Schlag in Westukraine

HQ

Wie wir gestern berichteten, startete Russland einen massiven nächtlichen Angriff in der gesamten Ukraine, bei dem mindestens 10 Menschen getötet und 86 verletzt wurden. Später am Tag bestätigten die Behörden, dass die Zahl der Todesopfer nach dem Angriff auf ein Wohngebäude in Ternopil auf mindestens 25 gestiegen war.

Nun erfahren wir, dass laut Präsident Wolodymyr Selenskyj weiterhin 22 Personen am Ort vermisst werden. Er sagte am Donnerstag, dass Such- und Rettungsteams die ganze Nacht unter schweren strukturellen Schäden gearbeitet hätten, die die Einsatzkräfte gezwungen hätten, Trümmer von Hand zu beseitigen. Bisher wurden 26 Todesfälle bestätigt.

Mehr als 230 Einsatzkräfte aus neun Regionen wurden zum Einsatzort entsandt. Die Behörden warnen, dass die Zahl der Opfer steigen könnte, während die Teams weiterhin die Ruinen der oberen Stockwerke durchsuchen, die bei dem Angriff am Mittwoch zerstört wurden. Natürlich, wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie sich den untenstehenden Beitrag ansehen.